Слет по спортивному туризму провели среди школьников в Ленинском округе

Соревнования по спортивному туризму среди школьников прошли в Богдановском лесу вблизи деревни Григорчиково. Традиционное мероприятие, посвященное Н. М. Семченко, проводится с 2021 года.

В турслете приняли участие 74 человека из Видновского художественного лицея, Видновских школ № 5, № 7, № 9, № 10, Бутовских школ № 1, № 2 и Володарской школы.

«Такие мероприятия помогают не только пропагандировать и популяризировать здоровый образ жизни среди обучающих, но и оттачивать навыки выживания в природе, умение быть одной большой командой, где каждый поддерживает и вдохновляет друг друга» — рассказала начальника отдела по воспитательной работе и дополнительного образования Юлия Кимова.

Ребят поделили на 16 команд. Школьники прошли испытания по технике и тактике туризма, спортивному ориентированию и в конкурсе туристских знаний и навыков.

В общекомандном зачете победила сборная «Вертикаль» из школы № 5.

В конце для всех подготовили концерт, где участники проявили таланты.

«Это был лучший слет. Я благодарна всем свои друзьям, руководителям, судьям за проведенное время в лесу с пользой. Мои ожидания от этого события оправдались даже больше, чем я рассчитывала. Мы все получили массу положительных эмоций, которые останутся у нас до следующего соревнования», — поделилась с пресс-службой одна из участниц соревнований Екатерина Шершнева.

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