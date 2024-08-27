Слет коллекционеров старинных утюгов прошел в Коломне

В Коломне состоялся VI ежегодный слет утюжатников России, который собрал коллекционеров старинных утюгов со всей страны. В этом году участники привезли с собой уникальные антикварные экспонаты из своих личных коллекций.

«Каждый год мы выбираем новое место для проведения слета и символ, который определяет тему встречи. В этот раз мы выбрали Коломну, а символом стал бильярдный утюг, тема же посвящена геометрии утюга», — поделилась Мария Новикова, коллекционер и участница мероприятия.

Известно, что утюги могут иметь самые разнообразные формы. В прежние времена существовали специальные приспособления для глажки отдельных частей одежды, такие как длинные и узкие утюги для рукавов. Бильярдный утюг, который выбрали в качестве символа, отличается своей квадратной формой и особым скосом на подошве. Это позволяет ему эффективно разглаживать сукно не только по центру бильярдного стола, но и под его бортами.

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