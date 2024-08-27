Слет коллекционеров старинных утюгов прошел в Коломне

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

В Коломне состоялся VI ежегодный слет утюжатников России, который собрал коллекционеров старинных утюгов со всей страны. В этом году участники привезли с собой уникальные антикварные экспонаты из своих личных коллекций.

Особенностью мероприятия стал дресс-код: все гости были одеты в костюмы прошлых эпох.

«Каждый год мы выбираем новое место для проведения слета и символ, который определяет тему встречи. В этот раз мы выбрали Коломну, а символом стал бильярдный утюг, тема же посвящена геометрии утюга», — поделилась Мария Новикова, коллекционер и участница мероприятия.

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Известно, что утюги могут иметь самые разнообразные формы. В прежние времена существовали специальные приспособления для глажки отдельных частей одежды, такие как длинные и узкие утюги для рукавов. Бильярдный утюг, который выбрали в качестве символа, отличается своей квадратной формой и особым скосом на подошве. Это позволяет ему эффективно разглаживать сукно не только по центру бильярдного стола, но и под его бортами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Успение Богородицы, или Первая Пречистая. История и традиции праздника

DanitaDelimont.com

«Реквием по мечте». Мифы и легенды украинской русофобии

Denis Thaust/Keystone Press Agency

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте