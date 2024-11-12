Слет казачьей молодежи прошел в Богородском округе

Станичное казачье общество Богородского городского округа провело очередной слет молодежи. В нем приняли участие почти сто человек, в числе которых воспитанники общества, учащиеся школ, казаки, гости.

Слет казачьей молодежи Богородского городского округа традиционно начался с молебна, который провели настоятель храма святой Матроны Московской священник отец Андрей (Чадин), настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское Николай Герасимов, священник Андрей Алясов.

Во время занятий дети смогли применить навыки стрельбы из пневматических винтовок, в метании ножей, познакомились с историей и бытом казаков. Среди приглашенных были председатель Союза казачьей молодежи войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Александр Игнатьев, коллектив «Космические казаки» Дома космонавтики Звездного городка, инструкторы по тактической медицине Феникс и Раф программы «Казачий ТакМед».