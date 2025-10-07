Слет юных инспекторов движения стартовал в Мытищах

В Мытищах прошло торжественное открытие Московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участие в нем приняли 184 школьника, представляющих 46 команд из различных округов региона.

Цель события — развить у детей навыки безопасного поведения на проезжей части и предупредить дорожно-транспортный травматизм.

«Программа мероприятия включает экзамены на знание ПДД, конкурс по оказанию первой помощи, а также практические задания по вождению велосипеда на специально оборудованных площадках с дорожными знаками, светофорами и пешеходными переходами», — рассказали в Минобразования региона.

Особое внимание было уделено конкурсу «Вместе — за безопасность дорожного движения». В нем участники представляли собственные агитационные выступления о безопасности на дорогах.

Слет пройдет в течение трех дней до 9 октября. Его организатором выступает Минобразования Московской области совместно с региональным управлением ГИБДД ГУ МВД России.