Слет юных инспекторов движения прошел в Можайске

На базе Можайского дома творчества 22 апреля прошло знаковое событие для юных инспекторов движения муниципалитета — юбилейный, двадцатый слет «Безопасное колесо», посвященный 90-летию службы Госавтоинспекции. Мероприятие собрало активных и неравнодушных ребят, для которых безопасность на дорогах стала не просто темой для обсуждения, а делом жизни.

В торжественной обстановке к участникам слета обратились почетные гости: начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова, председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и начальник Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Можайский» подполковник полиции Дмитрий Козлов.

В своих выступлениях официальные лица отметили высокий уровень подготовки юных инспекторов и подчеркнули важность их работы по пропаганде правил дорожного движения среди сверстников. На сегодняшний день на территории Можайского округа действуют 14 отрядов юных инспекторов движения, ребята регулярно показывают достойные результаты на областных конкурсах.

Особого внимания заслуживает недавнее достижение, которое стало ярким примером для всего движения. В День рождения ЮИД, отмечаемый 6 марта, ученик 2 «Б» класса школы «Лидер» из поселка Горки Егор Хамидуллин одержал победу на Всероссийском конкурсе. Юный можайский инспектор создал праздничный БДД-торт, посвященный 53-летию организации, и был признан лучшим среди участников со всей страны.

Проведение XX слета «Безопасное колесо» еще раз подтвердило: отряды ЮИД Можайского округа продолжают развиваться, активно участвуют в общественной жизни и вносят реальный вклад в воспитание законопослушных участников дорожного движения.