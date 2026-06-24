Слесаря из Подольска признали победителем премии «Росатома»

В Москве состоялась XIII торжественная церемония награждения победителей единой отраслевой программы признания «Человек года „Росатома“». Обладателем статуэтки, которую в отрасли называют «атомным Оскаром», стал сотрудник подольского «Гидропресса» Сергей Корнеев.

Специалист одержал победу в дивизиональной номинации «Слесарь по сборке металлоконструкций». Награду он получил за сборку эксклюзивной полноразмерной модели парогенератора для перспективной реакторной установки.

Уникальность этого проекта заключается в технологической сложности: более 90% всех деталей модели были изготовлены инновационными методами аддитивных технологий. В конструкции сочетались как напечатанные на 3D-принтерах металлические элементы, так и детали из неметаллических материалов. Благодаря высочайшей квалификации подольского слесаря сложнейшая модель была собрана с опережением графика и успешно прошла гидравлические испытания с первого раза.

Для Сергея Корнеева этот год стал по настоящему знаковым — ровно 25 лет он трудится в команде ОКБ «Гидропресс». За четверть века прошел большой путь, выполнил сотни сложнейших сборок и воспитал десятки молодых специалистов, которым сегодня передает свой бесценный опыт.

Мероприятие этого года стало рекордным по числу участников. Всего в машиностроительном дивизионе на конкурс было подано 439 заявок в 31 номинации. Представители этой отрасли заняли призовые места в 21 категории. Оборудование, создаваемое этими специалистами, надежно работает на объектах «Росатома» от Крайнего Севера до Южной Азии.