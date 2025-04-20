Слесарь из Химок стал победителем регионального этапа чемпионата профмастерства

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа XI Московского областного чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Одним из победителей состязаний стал слесарь-сборщик 4-го разряда, сотрудник Научно-производственного предприятия «Энергомаш» из Химок Владимир Попков.

Соревнования объединили около 1000 участников со всей Московской области. Победителей определяли по 69 профессиональным компетенциям. В зависимости от возраста участников разделили на группы: «школьники», «студенты» и «специалисты». Владимир Попков из Химок стал лидером в компетенции «Слесарное дело».

Для собравшихся подготовили не только конкурсные испытания, но и мастер-классы, тренинги по развитию профессиональных навыков.

Лучшие участники регионального этапа представят Московскую область на Национальном чемпионате, он состоится в столице в октябре. Победителям и призерам вручат сертификаты на дополнительное образование или технические средства реабилитации.

Отметим, что специалисты Научно-производственного объединения «Энергомаш» участвуют в чемпионате «Абилимпикс» с 2021 года. Каждый год работники демонстрируют высокие профессиональные навыки.