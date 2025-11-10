Следующий единый день диспансеризации пройдет в Луховицах 22 ноября

Луховицкая больница активно продолжает работу по укреплению здоровья населения, предоставляя возможность жителям пройти бесплатную диспансеризацию. Лечебное учреждение организует еще один единый день диспансеризации в ноябре.

22 ноября с 08:00 до 12:00 в центральной поликлинике Луховиц и больнице Белоомута вновь пройдет единый день диспансеризации.

«Диспансеризация проводится у нас под эгидой Министерства здравоохранения Московской области. Она помогает жителям округа вовремя, то есть на ранних стадиях, выявить болезнь или факторы риска, а то и вовсе предотвратить развитие недуга, а заодно — по-новому взглянуть на образ жизни, питание и многие другие составляющие жизни», — сообщила заместитель главного врача Луховицкой больницы по поликлинической работе Наталия Васильева.

В рамках первого этапа диспансеризации пациенты проходят анкетирование, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиографию, флюорографию, спирометрию, а также получают консультацию терапевта.

Для участия в диспансеризации необходимо быть прикрепленным к Луховицкой больнице. В день проведения диспансеризации необходимо прийти натощак и иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.