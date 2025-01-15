Следственный комитет наградил лучших сотрудников в Подмосковье

В Главном следственном управлении состоялось праздничное мероприятие в честь Дня образования Следственного комитета РФ. Также там подвели итоги конкурса «Лучший сотрудник Главного следственного управления», сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Сотрудникам различных подразделений вручили награды за достигнутые успехи и добросовестную работу. Руководитель подмосковного ГСУ Ярослав Яковлев поздравил подчиненных с праздником и поблагодарил за службу.

Всего в ходе торжественного мероприятия награды получили более 70 сотрудников Главного следственного управления. Их отметили за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей и проявленный высокий профессионализм.

Еще награду торжественно вручили подростку из города Егорьевска Ивану Борисову. Летом 2024 года он спас из огня горящей квартиры двух детей и трех собак. Также юноша помог нескольким пенсионерам выбраться из задымленного подъезда.

В завершении мероприятия Яковлев пожелал коллективу Следственного комитета выдержки, оптимизма и новых успехов в труде.