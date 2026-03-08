Следователь из Подольска отметила рост случаев дистанционного мошенничества

Старший лейтенант юстиции, следователь Виктория Тертичная служит в полиции уже четыре года и за это время раскрыла десятки преступлений. Сейчас она занимается расследованием очередной кражи.

Недавно сотрудникам полиции удалось задержать двух курьеров, которые забирали деньги у обманутых людей. Один из них уже имел судимость, а вторая — молодая девушка, которая захотела легких денег.

«Многие потерпевшие, особенно пожилого возраста, до последнего не понимают, что это были мошеннические действия. Настолько их обрабатывают по телефону», — отмечает следователь.

Виктория Тертичная признается, что было много случаев, когда дела удавалось расследовать, и люди приходили с словами благодарности. Она подчеркивает, что все структуры и службы работают на раскрытие преступлений, в том числе и прошлых лет. В этом году удалось поймать преступников, которые четыре года назад совершили разбойное нападение на дом. Их вычислили с помощью ДНК — образцы совпали с полученными на месте происшествия.

Дома Виктория старается меньше думать о работе и больше времени уделять семье. Она признает, что этому нужно учиться, ведь забыть о бедах пострадавших людей непросто. Следователь уверена, что домашний очаг должен быть в спокойствии и безопасности, а утром она снова приходит в отдел с новыми силами и желанием работать.