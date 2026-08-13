Славянский бульвар благоустроят в Подольске

В Общественной палате городского округа Подольск прошли публичные слушания по концепции благоустройства Славянского бульвара. Подольчане смогли не только узнать о планах, но и увидеть визуализацию будущего бульвара.

Особое внимание уделено стилистике: в оформлении локации будут использованы славянские элементы. Предусмотрены две входные зоны: возле храма — три светящиеся арки, которые поддержат стилистику ограждения храма. На противоположном конце бульвара установят арку в виде кокошника, а рядом — два информационных стенда.

Площадь благоустройства составит один гектар. При этом 67% территории отведут под озеленение — почти половину займет травянистая растительность.

По результатам голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в Подольске в 2025 год, эта территория заняла первое место и набрала 25 840 голосов.