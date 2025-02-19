Сладости и мороженое из Подмосковья представили на продуктовой выставке в ОАЭ

В ОАЭ 17 февраля открылась 30-я Международная выставка продуктов питания, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского залива Gulfood 2025. В мероприятии приняли участие 10 компаний из Подмосковья.
Гости выставки могут попробовать восточные сладости от компании «Азовский хлеб", мороженое без сахара от «Иль Мио Мороженко», чай и кофе от «Компании „МАЙ“», мясные продукты от «ТК Мираторг» и «ТД Черкизово», а также другие продукты подмосковных производителей.
Участники мероприятия демонстрируют свои товары и проводят встречи с потенциальными покупателями.
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