Скверы, парки и детские площадки благоустроили в Лобне

В городском округе Лобня облагораживают скверы и парки, приводят в порядок детские площадки. Работы провели во дворах, скверах и городских парках.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова подвела итоги благоустройства. Так, на этой неделе парк «Река времени» приводят в соответствие с санитарными нормами, в парке Киово и лесопарке косят траву, а в сквере микрорайона Депо проводят обрезку деревьев.

Также красят и ремонтируют игровые зоны на улицах Западная, Первомайская в микрорайоне Луговая, Текстильная, Туголукова и в парке «Река времени». Резиновое покрытие меняют на детских и спортивных площадках на Букинском шоссе, улице Чехова и 40 лет Октября, а также около детской поликлиники на улице Победы.

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