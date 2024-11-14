Скверы и парки Дмитрова подготовили к началу зимы

Работы по уборке территории продолжаются в городском округе. Сотрудники служб благоустройства готовят к зиме скверы, парки, дворы и дороги.

На днях специалисты привели в порядок детские игровые площадки в Дмитрове. Общественные территории, парки, скверы, улицы и площади города очистили от мусора. Также были выполнены работы по уходу за деревьями и кустарниками и замена ламп уличного освещения.

Директор учреждения «ЖКХ и благоустройство» Роман Никитюк рассказал, что коммунальщики уделяют большое внимание обрезке сухих деревьев, которые могут угрожать жизни и здоровью жителей города при ненастной погоде.

«Сейчас как никогда важно качественно подготовить город к зиме, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть с наступлением холодов», — отметил Роман Никитюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в программу благоустройства в регионе вошли 90 мест. Это 24 пешеходные площади, 12 парков, 14 скверов, восемь детских скверов, 12 лесопарков и 13 катков и скейтпарков. Большинство из них уже открылись, еще 29 заработают до конца года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».