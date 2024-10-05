Скверу в Коломне присвоили имя академика Виктора Макеева

В городском округе Коломна отметят юбилейную дату — 100 лет со дня рождения академика Виктора Макеева. Глава округа постановил присвоить скверу имя выдающегося конструктора.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев подписал постановление о присвоении скверу на улице Дзержинского официального названия: «Аллея имени Виктора Павловича Макеева».

«С такой инициативой выступил почетный гражданин города, краевед Анатолий Иванович Кузовкин», — рассказали в управлении градостроительной деятельности администрации Городского округа Коломна.

К юбилею академика в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» благоустроят территорию сквера. Здесь капитально отремонтируют бюст Макеева и площадку рядом с ним: строители разберут стеллу, демонтируют плиты и блоки в ее основании, обновят покрытие полов и ступеней.

Отметим, алея стала победителем голосования за благоустройство в будущем году. За нее свои голоса отдали около 10 тысяч жителей.

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