Сквер «Заводской» появится в городе Ликино-Дулево

Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа/Министерство благоустройства

Новый сквер создадут в городе Ликино-Дулево. Проект победил на всероссийском конкурсе и получил финансирование.

Территорию под сквер выбрали в микрорайоне ЛиАЗ. Ее площадь составляет более 3,5 гектара.

Здесь появятся книжный двор с летним кинотеатром, веранда библиотеки, детский мини-городок с песочницей и местами для рисования, столы для игры в пинг-понг и зона проката сезонного инвентаря.

Также в сквере «Заводской» оборудуют спортивную площадку и велодорожки. Обустроят и зоны для тихого отдыха.

Реализовать идею получится благодаря победе на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Строительство пройдет в два этапа. В сквере возведут дождевые сады, школьный амфитеатр, площадки для выступлений и мостки с историей завода «ЛиАЗ».

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