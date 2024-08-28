Сквер «Заводской» появится в городе Ликино-Дулево

Новый сквер создадут в городе Ликино-Дулево. Проект победил на всероссийском конкурсе и получил финансирование.

Территорию под сквер выбрали в микрорайоне ЛиАЗ. Ее площадь составляет более 3,5 гектара.

Здесь появятся книжный двор с летним кинотеатром, веранда библиотеки, детский мини-городок с песочницей и местами для рисования, столы для игры в пинг-понг и зона проката сезонного инвентаря.

Также в сквере «Заводской» оборудуют спортивную площадку и велодорожки. Обустроят и зоны для тихого отдыха.

Реализовать идею получится благодаря победе на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Строительство пройдет в два этапа. В сквере возведут дождевые сады, школьный амфитеатр, площадки для выступлений и мостки с историей завода «ЛиАЗ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».