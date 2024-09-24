Сквер защитников Москвы в Лобне обновят в 2025 году

На совещании правительства региона под руководством губернатора Андрея Воробьева обсудили развитие парков. Глава Лобни Анна Кротова сообщила о завершении реконструкции Центрального парка культуры и отдыха, подчеркнув значимость этого обновления для жителей города.

В следующем году в Лобне планируется обновление парка «Сквер защитников Москвы». Для обеспечения исторической точности проекта в качестве консультанта привлечена краевед Татьяна Рогова. Это решение подчеркивает стремление властей сохранить историческое наследие города и увековечить память о событиях 1941 года.

В 1941 году в Лобне были остановлены фашистские войска и подбито около 10 вражеских танков. Этот участок, находящийся в центральной части города, сейчас является мемориальной зоной под названием «Сквер защитников Москвы». В его состав входят памятник «Зенитное орудие», памятник Морякам-Тихоокеанцам, стела «Лобненский рубеж обороны Москвы 1941 год», памятный камень «Противотанковый ров» и сохранившийся участок оригинального противотанкового рва длиной 180 метров.

Обновление парка станет важным шагом в увековечивании памяти героев и позволит жителям и гостям города ближе познакомиться с историей Лобни.

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