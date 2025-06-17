Сквер возле кинотеатра «Горизонт» в Коломне благоустроят к октябрю

Сквер возле кинотеатра «Горизонт» в Коломне готовится к масштабному обновлению. Рабочие уже демонтировали старый фонтан, сняли изношенное покрытие тротуара и наметили новые пешеходные дорожки.

В ближайшее время подрядчики засыплют котлован песком и выровняют участок. Затем здесь уложат современную тротуарную плитку, установят новые фонари и удобные лавочки. Безопасность общественного пространства обеспечат камеры системы «Безопасный регион».

В ландшафтном дизайне обновленного сквера применят традиционные растения — спирею, можжевельник казацкий, иву и гортензию. Из кизильника блестящего создадут живую изгородь, а также высадят клен остролистный и декоративную яблоню Недзвецкого, которая весной будет радовать яркими малиновыми цветами.

Благоустройство сквера проводится в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Территорию для обновления выбрали сами жители Городского округа Коломна во время онлайн-голосования, ставшей частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Завершить работы планируется к октябрю 2025 года.