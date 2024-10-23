Сквер у кинотеатра и Каштановую аллею благоустроят в Коломне в 2025 году

Работы по обновлению двух общественных территорий начнутся в городском округе. Будут благоустроены к 2025 году сквер возле кинотеатра «Горизонт» и Каштановая аллея.

Муниципальный общественный совет по паркам обсудил на очередном заседании предварительные концепции благоустройства. Заместитель главы Коломны Сергей Цаплинский отметил, что перемены на общественных территориях должны понравиться жителям города. Все предложения и идеи, которые поступили от горожан, власти обещают обязательно учесть при составлении проектов.

Проектировщики считают, что Каштановая аллея должна сохранить свою уникальную атмосферу. На заседании совета были предложены дополнения к классическому виду территории. В сквере у «Горизонта» предполагается обустроить зоны для активного и спокойного отдыха, с качелями, фонтанами и амфитеатром, где можно будет смотреть кино под открытым небом. Поступило также предложение об установке в сквере столов для настольного тенниса, который очень популярен у горожан.

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