Сквер в центре Коломны откроют после реконструкции в конце 2025 года
Масштабное обновление сквера имени адмирала Сергея Горшкова продолжается в городском округе. Работы ведут по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды».
При реконструкции подрядчик применяет природосберегающие технологии. Все деревья в сквере защитили от возможных случайных повреждений фанерными листами и досками. Рассортированные строительные отходы оперативно вывозят и правильно утилизируют.
Глава городского округа Александр Гречищев рассказал, что на территории общественного пространства заменят покрытие, установят новое современное освещение, удобные лавочки с навесами и камеры видеонаблюдения. Напротив загса будет обустроена специальная фотозона для молодоженов и их гостей.
Главным элементом обновленного сквера после реконструкции останется мемориал с бронзовым бюстом легендарного флотоводца СССР, дважды героя Советского Союза Сергея Горшкова.
Открытие общественного пространства запланировано на декабрь текущего года.