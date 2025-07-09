Сквер в центре Коломны откроют после реконструкции в конце 2025 года

При реконструкции подрядчик применяет природосберегающие технологии. Все деревья в сквере защитили от возможных случайных повреждений фанерными листами и досками. Рассортированные строительные отходы оперативно вывозят и правильно утилизируют.

Глава городского округа Александр Гречищев рассказал, что на территории общественного пространства заменят покрытие, установят новое современное освещение, удобные лавочки с навесами и камеры видеонаблюдения. Напротив загса будет обустроена специальная фотозона для молодоженов и их гостей.

Главным элементом обновленного сквера после реконструкции останется мемориал с бронзовым бюстом легендарного флотоводца СССР, дважды героя Советского Союза Сергея Горшкова.

Открытие общественного пространства запланировано на декабрь текущего года.