Сквер в селе Растуново благоустроят в округе Домодедово

Обновление общественной территории началось в селе Растуново. После завершения благоустройства сквер станет более аккуратным и приятным для отдыха всех жителей и гостей городского округа.

Проект предусматривает реконструкцию пешеходных дорожек. Центральную заасфальтируют, а на остальных уложат тротуарную плитку. В сквере обновят систему освещения, чтобы прогулки в темное время суток были безопасными и приятными. На территории также установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Кроме того, в сквере высадят новые деревья и кустарники, установят скамейки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок. Работы проходят в том числе по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».