Сквер в селе Макеево обновят в Зарайске

В округе завершилось голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Целью голосования было предоставление жителям возможности выбрать территорию, которая будет благоустроена и преображена в будущем.

На выбор было предложено три варианта общественных пространств: сквер, расположенный возле мемориала Великой Отечественной войны в селе Макеево, общественная территория в городе Зарайске на улице Пушкарской и Беспятовская роща.

Предпочтения жителей однозначно склонились в пользу сельской территории. Сквер в селе Макеево набрал 2190 голосов и одержал победу в голосовании. За общественную территорию на улице Пушкарской проголосовало 226 человек, а за Беспятовскую рощу — 1048.

Для каждой из предложенных территорий был разработан свой уникальный план развития, предусматривающий комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению инфраструктуры. В случае победы сквера в селе Макеево, концепция предусматривает создание общественного пространства, отвечающего потребностям жителей разных возрастов. Сквер занимает площадь около 1,5 гектара и расположен рядом с памятником погибшим в Великой Отечественной войне.

«В случае сквера концепция предусматривает создание нового покрытия и дорожно-тропиночной сети. Также планируется установка современного освещения и систем видеонаблюдения, а также обустройство зон отдыха с новыми скамейками и урнами», — сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации округа Кирилл Завгородний.