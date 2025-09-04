Сквер в поселке ЗСМ благоустроят в Зарайске до конца ноября

Современную территорию для спокойного отдыха и занятий спортом создадут в поселке ЗСМ. Там приступили к благоустройству общественного пространства.

Рабочие уже начали готовить местность под будущее благоустройство. Они демонтировали старую инфраструктуру, а также очистили пространство.

Проект тщательно продуман. Здесь появится универсальная спортивная зона: зимой она станет ледовой ареной, а летом — футбольным полем.

Специалисты установят в сквере воркаут-площадку, оборудуют уютную зону для семейного отдыха. Также появятся малые архитектурные формы.

«Сквер включен в план по результатам голосования территорий благоустройства, которое проходило в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Завершение работ запланировано на ноябрь текущего года», — добавил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.