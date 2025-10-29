Сквер в поселке ЗСМ благоустроят до конца года

В поселке ЗСМ городского округа Зарайск продолжается благоустройство сквера. Общественное пространство выбрали путем всероссийского голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Местные жители сами решили, что именно эта территория нуждается в преображении.

Работы на объекте активно продвигаются. Рабочие почти завершили укладку плитки на пешеходные дорожки, подготовили основание для спортивной и детской площадок и сейчас их покрывают асфальтом. Также на территорию завозят плодородный грунт и выравнивают землю под будущие газоны и клумбы.

В ближайшие недели в сквере установят лавочки, качели и уличные фонари. На данный момент готовность объекта составляет около 70%. Завершить все работы планируют в ноябре этого года. После благоустройства сквер станет новым центром притяжения для жителей поселка.