Сквер в поселке Завода строительных материалов благоустроят до конца года

В поселке Завода строительных материалов Зарайского округа подходит к концу благоустройство нового сквера. Работы выполнили уже на 90%, и территория постепенно приобретает завершенный вид. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Здесь уже установили универсальную спортивную площадку и детскую игровую зону. В сквере также появились новые скамейки и урны, а для безопасности и удобства жителей установили современное освещение. Одним из важных этапов стало выравнивание территории, укладка плитки и озеленение. Вдоль дорожек высадили туи, которые украсят пространство и будут давать тень в жаркие дни.

Проект стал победителем общероссийского голосования в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», что позволило включить его в программу обновления общественных территорий.

Открыть сквер планируют до конца 2025 года.