Сквер в поселке Зарайска откроют после благоустройства до конца 2025 года

Специалисты уже установили спортивную площадку, оборудовали детскую игровую зону, смонтировали скамейки и урны. На территории сквера провели освещение, выложили плитку, высадили туи.

Далее предстоит завершить оформление участка и установить систему видеонаблюдения. Всего благоустройство затронуло площадь в один гектар.

Объект благоустроили благодаря его победе на общероссийском голосовании. Оно состоялось в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».

Торжественно открыть сквер должны до конца года.

«Благоустройство сквера станет важным шагом к созданию комфортной городской среды и привлечению жителей к активному отдыху на свежем воздухе», — прокомментировали в пресс-службе администрации муниципального округа Зарайск.