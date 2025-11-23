Сквер в поселке Зарайска откроют после благоустройства до конца 2025 года
Масштабное обновление завершается в поселке Завод строительных материалов. Строительная готовность сквера превысила 90%.
Специалисты уже установили спортивную площадку, оборудовали детскую игровую зону, смонтировали скамейки и урны. На территории сквера провели освещение, выложили плитку, высадили туи.
Далее предстоит завершить оформление участка и установить систему видеонаблюдения. Всего благоустройство затронуло площадь в один гектар.
Объект благоустроили благодаря его победе на общероссийском голосовании. Оно состоялось в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».
Торжественно открыть сквер должны до конца года.
«Благоустройство сквера станет важным шагом к созданию комфортной городской среды и привлечению жителей к активному отдыху на свежем воздухе», — прокомментировали в пресс-службе администрации муниципального округа Зарайск.