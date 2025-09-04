Сквер в поселке Верея благоустроили в Орехово-Зуеве

Реконструкцию общественного пространства завершили в поселке Верея. Здесь обновили покрытие и сделали современное освещение.

Территория сквера составляет половину гектара. Специалисты обустроили новый тротуар, установили лавочки и урны, привели в порядок зеленую зону.

«Ему уже порядка 10 лет, за время существования подустал, поэтому его обновили: сделали новый тротуар, современное освещение, удобные лавочки. Дорожки теперь с ровным асфальтовым покрытием, поэтому взрослые могут спокойно гулять, а дети — кататься на роликах и велосипедах», — сказал глава Орехово-Зуевского округа городского Руслан Заголовацкий.

Напомним, что ранее в городе Дрезна начали благоустраивать новый детский сквер. При разработке проекта учитывали пожелания жителей. В том числе общественное пространство адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.