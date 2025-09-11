Сквер в поселке Сычево в Волоколамском округе благоустроят до конца 2025 года

Обновление общественной территории на Нерудной улице активно продолжается в поселке. Работы выполнили уже на 35%.

Строители завершили подготовительные работы и начали заливать бетон, после чего приступят к укладке новой плитки. Демонтировано старое плиточное покрытие, установлен бордюрный камень. Уложено песчаное основание и прокладываются коммуникации. Работы выполняются в соответствии с графиком.

После реконструкции в сквере появятся удобные скамейки, качели и современные урны. На территории посадят деревья и декоративные кустарники, установят уличное освещение и систему видеонаблюдения. Главным украшением станет световой фонтан, который создаст особую атмосферу.

На объекте побывала глава Волоколамского округа Наталья Козлова, которая проверил ход благоустройства. «Уверена, что сквер станет любимым местом отдыха и фотосессий для жителей и гостей поселка», — отметила руководитель муниципалитета.

Благоустройство сквера планируют завершить до конца 2025 года.