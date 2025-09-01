Сквер в микрорайоне Венюково в Чехове реконструируют в октябре

Сквер рядом с Домом Культуры «Энергия» в Чехове обновляют по запросу жителей. Общая площадь благоустройства составляет около пяти тысяч квадратных метров.

Подрядчик провел инженерно-дендрологические и экологические изыскания. Благодаря этому, определены поврежденные деревья, которые следует убрать, разработана и схема озеленения.

Сейчас рабочие устанавливают основания под пешеходные дорожки, после чего приступят к их мощению.

Дизайн-проект нового сквера сочетает элементы городской и природной сред. Его постарались сделать стильным, но в тоже время практичным. Проектом предусмотрены карманы с парковыми диванами, центральная зона отдыха со скульптурой шара в виде планеты, а также территория для тихого отдыха.

В зонах отдыха будут размещены 23 удобные скамейки и вместительные урны. Появятся два навеса и три парковые качели. Для освещения будет установлено 28 опор с декоративными светильниками. По периметру появятся видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион».

Для удобного доступа жителей были спроектированы входы на территорию с учетом особенности местности и потребностей разных групп посетителей.

Все работы по благоустройству должны быть завершены к концу октября.