Сквер в микрорайоне Купавна в Балашихе благоустроят в 2025 году

Работы по благоустройству сквера в микрорайоне Купавна на улице Клубный переулок стартуют в этом году в Балашихе. Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды».
В настоящий момент специалисты занимаются разработкой детальной проектной документации. План благоустройства включает создание удобных пешеходных маршрутов вдоль Школьного проезда и улицы Победы, ведущих к скверу, обновление плиточного покрытия, а также обустройство новой дорожной и тропиночной сети. Для комфортного отдыха жителей предусмотрена установка скамеек и урн, а также озеленение прилегающих территорий.
В Балашихе при благоустройстве общественных пространств уделяют особое внимание учету мнения местных жителей. Помимо сквера в Купавне, в следующем году намечено обновление еще двух общественных зон — возле дома № 3 на улице Крупешина и около Дома культуры «Саввино». Такой подход способствует созданию уютной и удобной городской среды, отвечающей потребностям горожан.
Сезон шашлыка под угрозой. МЧС предупредило о заморозках на майские праздники
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
Взрывы и огни у дома Киркорова. Жители Подмосковья пожаловались на громкий салют
«Хороший неуклюжий парень». Белый дом разочаровался действиями Уиткоффа на переговорах с Россией
Захарова жестко отреагировала на угрозы Евросоюза в адрес Вучича
Укладку асфальта завершили на четырех дорогах в Талдоме
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте