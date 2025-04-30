Сквер в микрорайоне Купавна в Балашихе благоустроят в 2025 году

Работы по благоустройству сквера в микрорайоне Купавна на улице Клубный переулок стартуют в этом году в Балашихе. Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды».

В настоящий момент специалисты занимаются разработкой детальной проектной документации. План благоустройства включает создание удобных пешеходных маршрутов вдоль Школьного проезда и улицы Победы, ведущих к скверу, обновление плиточного покрытия, а также обустройство новой дорожной и тропиночной сети. Для комфортного отдыха жителей предусмотрена установка скамеек и урн, а также озеленение прилегающих территорий.

В Балашихе при благоустройстве общественных пространств уделяют особое внимание учету мнения местных жителей. Помимо сквера в Купавне, в следующем году намечено обновление еще двух общественных зон — возле дома № 3 на улице Крупешина и около Дома культуры «Саввино». Такой подход способствует созданию уютной и удобной городской среды, отвечающей потребностям горожан.