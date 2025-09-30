Сквер в микрорайоне имени маршала Михаила Катукова благоустроили в Озерах

Специалисты привели в порядок сквер у домов № 9, № 10 и № 11 в микрорайоне имени маршала Михаила Катукова в Озерах городского округа Коломна. Инициатором стала администрация муниципалитета при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Там появились обустроили новые тротуары и пешеходные дорожки. Также в сквере установили современные лавочки, урны, оборудовали новую детскую площадку и зону для спорта. Территорию общественного пространства озеленили. Там высадили декоративные цветущие кустарники: яркие гортензии и спиреи.

«После реконструкции мемориальные доски с именами героев-военнослужащих вновь вернули в сквер», — отметили в управлении градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.