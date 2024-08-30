Сквер в Малиновом овраге Звенигорода благоустроят к 8 сентября

Сейчас рабочие оформляют пространство вокруг постамента и готовят его к облицовке.

«Подрядчик делает основание для укладки покрытия, устанавливает бордюрные камни и готовится к облицовке постамента гранитными плитами. Обратил особое внимание подрядчика на то, как будут стыковаться плиты — это важно, чтобы постамент был долговечным и выглядел аккуратно», — поделился глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Напомним, колокол в Малиновом овраге сняли со звонницы Саввино-Сторожевского монастыря в 2023 году и установили вместо него копию знаменитого Большого Благовестного колокола, который отлили в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича. Старый колокол планировали отправить на переплавку, но глава округа предложил установить его в качестве символа города в Малиновом овраге.

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