Сквер у ЖК «Зеленые аллеи» обустроят в Ленинском округе к концу года

На месте пустыря около жилого комплекса «Зеленые аллеи» в Ленинском округе обустроят сквер. Подрядчик уже приступил к работам и планирует закончить их к концу года.

Сквер построят между первой и второй очередью жилого комплекса силами инвестора — компании «Брусника».

«Долгое время в этой локации находился заросший пустырь, хотя местные жители просили, чтобы здесь был сквер. Договорились с руководством „Брусники“, которая выполняет рядом с „Зелеными аллеями“ благоустройство набережной Тарычевского пруда, чтобы они подключились и к этой территории. Привести в порядок планируем пустырь за домом № 6 от церкви до бульвара, а также участок вдоль бульвара от площадки для выгула животных в сторону пруда», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

По проекту здесь установят детские игровые комплексы и спортивные зоны, пешеходные дорожки, скамейки, освещение, газоны и озеленение — более 50 берез, рябин, яблонь и свыше 1000 кустарников.

«Наши специалисты уже вышли на площадку, выполняют вертикальную планировку и расчистку от строительного мусора. Следующие этапы — выемка и вывоз грунта, устройство бетонного покрытия дорожек и асфальтового основания под резиновое покрытие площадок. Полностью работы планируется завершить до конца года», — прокомментировали в компании «Брусника».

Отметим, что «Брусника» продолжает благоустройство набережной Тарычевского пруда. Инвестор обустроил твердое покрытие и установил свайные поля для строительства дорожки над водой. Готовность объекта — более 50%.

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