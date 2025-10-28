Сквер у «Технопарка» во Фрязине благоустроят в 2026 году

Планы по благоустройству на следующий год озвучили во Фрязине. В округе прошло тематическое совещание.

Участие в мероприятии принял глава городского округа Фрязино и руководители профильных служб и ведомств. Так, в 2026 году в муниципалитете планируют привести в порядок сквер у «Технопарка». Еще в планах благоустроить сквер на улице 60 лет СССР, между домами № 5,7,9.

Также на встрече рассмотрели программы комплексного обустройства городской среды. Определили приоритеты по ремонту и установке детских игровых комплексов, запланировали асфальтирование пешеходных и велосипедных дорожек и замену малых архитектурных форм.

Кроме того, на совещании обсудили обращения, которые поступили от жителей округа через Муниципальный центр управления регионом. Их решение взяли под контроль профильные специалисты.