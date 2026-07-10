Сквер у памятника Гагарину благоустроят в Коломне в 2026 году

Пространство рядом с памятником первому космонавту вошло в число малых общественных территорий, которые преобразят благодаря государственной программе Московской области. Благоустройство проведут в рамках подготовки к 850-летию Коломны.

На общественных обсуждениях в арт-квартале «Патефонка» представили концепцию будущего сквера и предложили жителям оценить предстоящие изменения.

Памятник Юрию Гагарину появился в Коломне почти полвека назад, в 1978 году. Он был выполнен архитектором Абуладзе и скульптором Каджая и за это время стал одним из знаковых мест города. Теперь территорию вокруг него планируют сделать более современной и комфортной. Главная идея концепции — продолжить космическую тематику и создать историю покорения Вселенной в миниатюре.

«Сквер имени Гагарина вошел в государственную программу как малая общественная территория. В 2026 году предполагается произвести проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Дело в том, что памятнику уже 49 лет, и он требует обновления. По концепции будут установлены малые архитектурные формы, высажен газон, будет прослеживаться космическая тема и в освещении, и в напольных фонарях, и скамейках, и МАФах, которые тоже будут иметь форму планет», — рассказала начальник управления градостроительной деятельности администрации Коломны Елена Сотникова.