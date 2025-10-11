Сквер у молодежного центра «Горизонт» откроют в Коломне в конце октября

Благоустройство общественного пространства проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Работы по масштабному обновлению территории вышли на финишную прямую и будут закончены до конца месяца.

Теперь у коломенцев появится современная и необычная локация в центре города. Как рассказали проектировщики, основной изюминкой сквера станет сад. Жители уже могут видеть 26 кленов и 11 розовых яблонь, известные как деревья Недзвецкого. Но даже такого количества хватит, чтобы весной окутать сквер розовым облаком, ведь цветут яблони малиновым цветом, за что в народе их прозвали «русской сакурой». Рабочие также высадили многолетние растения — эхинацею, шалфей и котовник. Кизильнику и горной сосне отвели роль живой изгороди.

В сквере сделали новые пешеходные дорожки, установили освещение и видеонаблюдение, скамейки и подвесные качели с навесами. Еще одной «фишкой» пространства стали необычные фотозоны с зеркалами, которые уже приглянулись коломенцам.

По задумке проектировщиков, территория у молодежного центра «Горизонта» станет единым целым со сквером имени адмирала флота Сергея Горшкова, где еще продолжаются работы по благоустройству.