Сквер у конструкторского бюро в Мытищах благоустроят к началу сентября

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

У конструкторского бюро в Мытищах благоустраивают сквер. Ход работ проинспектировал исполняющий обязанности главы округа.

В сквере площадью 0,4 гектара разместят места для отдыха, качели и камеры системы «Безопасный регион». Также здесь появятся пешеходные дорожки и освещение. Специалисты проведут озеленение территории.

«Сквер очень популярен среди жителей. Мы пришли к решению благоустроить этот объект, сделав его более комфортным и современным», — прокомментировал исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник.

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Подготовительные работы уже стартовали. В частности, специалисты делают разбивку территории, вывозят спиленные деревьев и кусты. Срок окончания работ — начало сентября. Также в сквере разместят памятную стелу.

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