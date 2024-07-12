Сквер у конструкторского бюро в Мытищах благоустроят к началу сентября

У конструкторского бюро в Мытищах благоустраивают сквер. Ход работ проинспектировал исполняющий обязанности главы округа.

В сквере площадью 0,4 гектара разместят места для отдыха, качели и камеры системы «Безопасный регион». Также здесь появятся пешеходные дорожки и освещение. Специалисты проведут озеленение территории.

«Сквер очень популярен среди жителей. Мы пришли к решению благоустроить этот объект, сделав его более комфортным и современным», — прокомментировал исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник.