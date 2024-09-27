Сквер у кинотеатра «Горизонт» в Коломне благоустроят в 2025 году

Проект благоустройства сквера, расположенного около кинотеатра «Горизонт», разрабатывают в Коломне. Жителей округа просят поучаствовать в опросе и высказать свои пожелания.

Территория занимает площадь более одного гектара. Сквер появился в результате застройки Советской площади и находится рядом со старейшим кинотеатром города, на перекрестке центральных улиц города — Октябрьской Революции и проспекта Кирова.

Работы по благоустройству начнутся в 2025 году в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Горожане могут принять участие в разработке проекта. Для этого нужно ответить на несколько вопросов, заполнив соответствующую форму. Сделать это можно до 6 октября. Все пожелания жителей Коломны будут учтены при выполнении работ.

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