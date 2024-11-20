Сквер у фонтана обновят в волоколамском поселке Сычево в 2025 году

В поселке Сычево Волоколамского городского округа в 2025 году благоустроят сквер вблизи фонтана. Там обновят тротуары, поставят новые лавочки и урны, модернизируют освещение и многое другое.

Территория рядом с фонтаном в волоколамском поселке Сычево победила по итогам всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова, ее первый заместитель Сергей Шорников, сотрудники местной коммунальной службы и горожане обсудили модернизацию зоны отдыха.

В следующем году здесь ликвидируют сухие деревья, высадят живую изгородь, обновят памятники, поменяют тротуарную плитку, модернизируют уличные фонари, установят лавочки и урны, поставят камеры видеонаблюдения.

«Уверена, что после обновления зона отдыха около фонтана станет еще популярнее среди местных жителей, да и для гостей поселка Сычево тоже», — отметила руководитель муниципалитета Наталья Козлова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».