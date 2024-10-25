Сквер у фарфорового завода в Ликино-Дулеве открыли после благоустройства

Масштабное обновление прошло в сквере Дулевского фарфорового завода. Здесь привели в порядок мемориал, установили скамейки и информационные стенды.

Рабочие провели реконструкцию территории площадью почти два гектара. Они организовали систему навигации, высадили голубые ели, кустарники и установили камеры видеонаблюдения.

На экскурсионном маршруте жители познакомятся с историей самого завода, увидят памятник «фарфорофаянсовому королю» России Матвею Кузнецову и зону памяти воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники Культурно-досугового центра «Дулевский» разработали туристический кластер «Истории фарфорового города». Часть программы касается обновленного сквера. До конца года здесь планируют открыть еще один интерактивный музей — «Назад в СССР».

Отметим, что работы по обновлению Дулевского сквера прошли благодаря государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

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