Сквер у ДК «Текстильщик» благоустроят в Волоколамске до конца 2026 года

Общественное пространство победило во всероссийском голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Его преображение поддержали почти две тысячи жителей.

Сейчас рабочие демонтируют старое покрытие, после чего приступят к подготовке основания. На время ремонта территорию огородили для безопасности.

Первый заместитель главы округа Сергей Шорников отметил, что сквер имеет особое значение для фабричного микрорайона. Рядом находятся школа № 3 и новая детская площадка, здесь проходят праздники и другие мероприятия.

В ходе благоустройства полностью заменят плитку на пешеходных дорожках, обновят существующие фонари и установят дополнительные опоры освещения. В сквере высадят спирею, кизильник и декоративную сирень, оформят клумбы и приведут в порядок газоны.

Также установят современные скамейки и урны, стол для настольного тенниса и качели под навесом для детей и взрослых. Территорию подключат к системе видеонаблюдения «Безопасный регион».