Сквер у Борисоглебского монастыря в Дмитрове облагородили

Рабочие привели в порядок сквер у Борисоглебского монастыря в кратчайшие сроки — за три недели. Они поменяли асфальтовое покрытие, освещение, лестницы, установили лавочки и урны, а также смонтировали освещение.

Борисоглебский монастырь построен в XV веке. В нем до сих пор проживают монахи и послушники, при этом территория открыта — святыня пользуется популярностью у туристов. Рядом обустроили сквер, где был установлен памятник братьям Борису и Глебу.

«В этом году мы провели большие работы: асфальтирование парковой зоны, установку пандусов, установку новых лестниц, архитектурных форм, лавочек, урн. Также около памятника выполнено мощение брусчаткой, монтаж закладных частей для уличного освещения. В ближайшее время здесь появятся 20 осветительных приборов», — рассказала заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева.