Сквер «Тигры на льду» благоустроят в Воскресенске в 2027 году

Работы по благоустройству общественной территории выполнят на площади 1,1 гектара. Комплексный подход включает обновление маршрутов, инженерную подготовку, меры безопасности и рекреационное наполнение.

В сквере «Тигры на льду» будет создана новая дорожно-тропиночная сеть, расширят существующие маршруты, уложат новое нескользкое покрытие, а также построят новые лестницы с аппарелями и пандусами. Кроме того, будут организованы мостики на пересечениях с пешеходными маршрутами.

На территории установят системы освещения и видеонаблюдения, благоустроенные площадки для кратковременного и тихого отдыха, а также для выгула собак.

Благоустройство планируют завершить в следующем году. Все работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».