Сквер «Славянской дружбы» в Лотошине благоустроят к ноябрю

Осенью в Лотошине откроют сквер «Славянской дружбы», где сейчас продолжаются работы по благоустройству. Проект реализуют в рамках Народной программы «Единой России».

На территории появятся детские площадки, лавочки и другие элементы.

«Памятник славянской дружбе скульптора Николая Селиванова будет отремонтирован. В центре сквера будет установлена пятиметровая стела скульптора Григория Орехова „Населенный пункт воинской доблести“», — отметил муниципальный координатор партийного проекта «Городская среда» Вячеслав Попов.

Специалисты выполнили уже половину запланированных работ. В общей сложности благоустройство охватит территорию 2,85 гектара. Там проложат тротуары, установят фонари и камеры видеонаблюдения.

Сквер планируют полностью обновить до конца октября.

В рамках Народной программы «Единой России» в Лотошине также благоустраивают зону возле водоема Красный Ручей на площади 14,6 гектара. Специалисты также приступили к работам на территории площадью около 0,5 гектара в поселке Кировском.