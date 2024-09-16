Сквер «Семьи, любви и верности» открыли в Балашихе

Монумент с самолетом и зоны отдыха обустроили на улице Маршала Батицкого в микрорайоне Заря в Балашихе. В День города там открыли новый сквер «Семьи, любви и верности» площадью 1,2 гектара.

Участие в открытии сквера приняли новобрачные и семьи, которые прожили в браке уже более полувека. В торжественной обстановке гостей праздника поздравил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Благоустройство сквера началось в мае. Активное участие в работе над проектом приняли ветераны бывшего военного городка Заря. Совместно с представителями администрации они выбрали название и главную достопримечательность сквера. Им стал монумент самолета, выполненный в виде истребителя МиГ-23, который передали городу войска противовоздушной обороны.

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