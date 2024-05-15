Сквер с обелиском благоустроили в деревне Жуковка | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:16 Сквер с обелиском благоустроили в деревне Жуковка Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Завершилось озеленение сквера в деревне Жуковка, где стоит памятник-обелиск погибшим землякам. На территории установили новые лавочки из массива дуба и флагштоки.

Основные работы по благоустройству в сквере провели в конце прошло года по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Здесь отремонтировали стелу памятника и облицевали ее плитами из гранита. Придать ухоженный вид помогли рулонные газоны, расстелившиеся по всей территории сквера и обновленные пешеходные дорожки. Сейчас же завершили работу по высадке деревьев.

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«С наступлением теплой погоды в грунт высадили многолетние цветы и более 200 кустарников. Также до конца весны подрядная организация смонтирует перед обелиском информационные стенды, основания для них уже готовы. По результатам благоустройства нам удалось выполнить две задачи — сохранить традиции, концепцию места памяти и в то же время создать современное, уютное пространство для тихого отдыха», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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