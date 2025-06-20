Сквер с фонтаном во Фрязине отремонтируют в следующем году

После обращений жителей с жалобами на неудовлетворительное состояние фонтана и прилегающей территории возле торгового центра на улице 60 лет СССР, администрация городского округа Фрязино отреагировала на просьбы граждан и сообщила о планах по комплексному благоустройству общественного пространства.
Жители наукограда выражали обеспокоенность общим состоянием фонтана и прилегающей территории, призывая к принятию мер по ее облагораживанию.
«Очень хочется увидеть эту территорию в обновленном виде и прогуляться по ней летом. Здесь необходимо положить новый асфальт и установить лавочки, тогда эта зона определенно может стать популярным местом во Фрязине», — сообщила местная жительница Людмила Томилова.
В ответ на обращения администрация округа сообщила, что данная территория уже включена в план благоустройства и запланирована к комплексному обновлению. Работы по благоустройству сквера с фонтаном начнутся в 2026 году.
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