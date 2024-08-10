Сквер Рубцовой, парк Толстого и Центральный лесопарк обустроят в Химках

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском округе Химки благоустроят сквер Марии Рубцовой, парк Льва Толстого и Центральный лесопарк. Рабочие обустраивают зоны спорта, активных игр и отдыха: в сквере Рубцовой появится скейт-площадка, в парке Толстого новая дорожная сеть, а в лесопарке построят лыжероллерную трассу.

Строители завершают установку скейт-площадки в сквере Марии Рубцовой в Химках. Новая зона отдыха раскинулась почти на 1000 квадратных метров. Там же установят лавочки, урны, обустроят дорожки и тропинки. На территории площадки появится зона для игры в пинг-понг: рабочие уже установили новый теннисный стол.

«На следующей неделе специалисты проведут армирование полов, затирку бетона до ровного и гладкого состояния. Каждый день на объекте работают до пяти до 15 рабочих», — отметила директор Объединенной дирекции парков Ирина Стребкова.

Благоустраивают и другие места отдыха в Химках. Например, в парке Толстого сейчас обновляют дорожно-тропиночную сеть и систему освещения. В этом году здесь оборудуют и зону развлечений.

Химкинский лесопарк перестроят глобально. В рамках второго этапа благоустройства там построят лыжероллерную трассу, оборудуют систему водоотведения, почистят пруд и обновят входные группы.

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