Сквер рядом с Ломоносовским лицеем обустроят в Ногинске

На текущий момент продолжаются работы на Новоногинской улице, дом 3, где создается новый сквер. Проект включает в себя не только пешеходные дорожки и зоны для отдыха, но и многофункциональную площадку для занятий спортом и воркаутом. Озеленение территории также запланировано, что сделает пространство более уютным и привлекательным для местных жителей. В следующем году в сквере появится большая игровая площадка для детей, что позволит сделать его настоящим центром досуга для разных возрастных групп.

На этой неделе стартовали работы по установке губернаторской детской игровой площадки «Дендрология», общая площадь которой составит 450 квадратных метров. Здесь будут предусмотрены как традиционные элементы, такие как качели и карусели, так и современные горки, фигуры для лазания, а также спортивные комплексы для подростков и взрослых. Ранее в сквере проводились работы по бетонированию тротуаров и завозу тротуарной плитки, что подготавливает территорию к дальнейшему благоустройству.