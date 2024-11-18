Сквер Поколений в Подольске реконструируют в 2025 году

В городском округе Подольск активно продолжается работа по реконструкции сквера Поколений и возведению стелы «Город трудовой доблести». В рамках проекта уже проложена часть дорожно-тропиночной сети и установлена стела, символизирующая трудовой героизм подольчан.

Строительный объект посетили депутат Московской областной думы Павел Максимович, заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай и председатель комитета по благоустройству Александр Белый. Визит был посвящен контролю за ходом реализации государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Особое внимание уделяется возведению стелы, которая станет центральным элементом площади. В 2023 году по решению президента РФ городскому округу Подольск было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Новый монумент будет напоминать о подвигах подольчан в годы Великой Отечественной войны и их трудовом вкладе в развитие страны.

Сейчас часть работ по устройству дорожно-тропиночной сети уже завершена. В 2025 году планируется окончание установки освещения и видеокамер, а также обустройство зоны отдыха с скамейками, качелями и урнами. Кроме того, обновленный фонтан будет сдан в полноценную эксплуатацию, что сделает Сквер Поколений еще более привлекательным местом для жителей и гостей города.

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